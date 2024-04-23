Pakistan ve İran, terör örgütlerini yasaklama konusunda anlaştı - Son Dakika
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Pakistan ve İran, terör örgütlerini yasaklama konusunda anlaştı

Pakistan ve İran, terör örgütlerini yasaklama konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu. İki ülke, terör tehdidiyle mücadele için ortak eylem planı ve güvenlik anlaşması imzalanması konusunda mutabakata vardı. Ayrıca, sınır yönetiminde işbirliğini artırmak ve kaçakçılık ile uyuşturucu ticaretini önlemek için adımlar atılacak.

23.04.2024 12:40  Güncelleme: 12:46
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İSLAMABAD, 23 Nisan (Xinhua) -- Pakistan ve İran, Pazartesi günü birbirlerinin ülkesindeki terör örgütlerini yasaklama konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Pakistan İçişleri Bakanlığı'ndan gece saatlerinde yapılan açıklamada, ilgili kararın İslamabad kentinde Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile İranlı mevkidaşı Ahmed Vahidi ve İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi arasında gerçekleştirilen bir görüşmede alındığı belirtildi.

Bakanlık, iki tarafın karşılıklı desteği ve istihbarat alışverişini daha da geliştirerek ortak bir sorun olan terör tehdidiyle mücadele için ortak eylem planı konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

Bu kapsamda en kısa sürede bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre iki taraf, birbirlerinin ülkesinde tutuklanan vatandaşlarına verilen para cezalarından vazgeçme konusunda da uzlaştı.

İki ülke ayrıca kaçakçılığın ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik adımlar da dahil olmak üzere sınır yönetiminde işbirliğini artırmaya karar verdi.

İranlı iki bakan, 22-24 Nisan tarihlerinde Pakistan ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye eşlik eden üst düzey heyette yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

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