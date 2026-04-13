Pakistan ve Kanada’dan Yatırım İşbirliği

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Kanada Başbakanı Mark Carney, ticaret ve çeşitli yatırım alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesine karar verdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Carney ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Kanada'ya, ABD-İran görüşmeleri konusunda Pakistan'ın gösterdiği çabalara yönelik desteğinden dolayı teşekkürlerini ilettiğini belirten Şerif, "Pakistan'ın, bölgesel barış ve istikrarın ilerletilmesi konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladım." ifadesini kullandı.

Şerif ayrıca, ticaretin yanı sıra tarım ve temiz enerji gibi alanlarda yatırım başta olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesinin kararlaştırıldığını kaydederek, Carney'i ülkeye resmi ziyarette bulunmaya davet ettiğini aktardı.