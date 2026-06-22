Pakistan ve Katar, ABD-İran Görüşmelerini Duyurdu - Son Dakika
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Pakistan ve Katar, ABD-İran Görüşmelerini Duyurdu

Pakistan ve Katar, ABD-İran Görüşmelerini Duyurdu
22.06.2026 10:19
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İran ve ABD arasındaki müzakereler olumlu geçti, yeni bir mekanizma ve komite kuruldu.

İSLAMABAD, 22 Haziran (Xinhua) -- ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan Pakistan ile Katar, İsviçre'nin Bürgenstock kentinde İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında İran, ABD ve arabulucu iki ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ilk turunun tamamlandığını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan ortak açıklamaya göre, "olumlu ve yapıcı bir atmosferde" geçen görüşmelerde ABD ile İran arasındaki teknik nitelikteki müzakerelerin devamına yönelik yeni bir mekanizma oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, tarafların arabuluculuk sürecinin siyasi denetimine yönelik üst düzey bir komite kurulması konusunda mutabık kaldığı ve nükleer meseleler, yaptırımlar, izleme ve uyuşmazlıkların çözümü konularına odaklanacak çalışma gruplarının da oluşturulacağı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Katar, ABD-İran Görüşmelerini Duyurdu - Son Dakika

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