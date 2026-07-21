Pakistan ve Katar'dan ABD-İran'a Ateşkes Teklifi - Son Dakika
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Pakistan ve Katar'dan ABD-İran'a Ateşkes Teklifi

21.07.2026 10:25
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Pakistan ve Katar, ABD ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması için ortak bir öneri sundu.

Pakistan'da hükümet kaynakları, Pakistan ve Katar'ın, ABD ile İran arasında gerilimin düşürülmesi ve savaşın sonlandırılmasına yönelik görüşmelere dönülmesi için öneri ilettiğini belirtti.

Pakistanlı hükümet kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, arabulucuların ABD ile İran arasında son günlerde artan çatışmalarda gerilimi azaltmaya yönelik çabalarına ilişkin bilgi verdi.

Kaynaklar, Pakistan ve Katar'ın, bölgesel ortaklarla görüşmelerinden sonra hazırladığı ve gerilimin düşürülmesine yönelik ortak öneriyi ABD ve İran'a ilettiğini kaydetti.

Ortak öneride, taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldığını ifade eden kaynaklar, bunun, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin yeniden başlaması için "ilk adım" olacağını söyledi.

Kaynaklar, öneri kapsamında, taraflar arasında yeniden tırmanan çatışmalarda iki haftalık ateşkes sürecine gidilmesinin, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "derhal açmasının", ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını ve petrol satışına ilişkin yaptırımları kaldırmasının yer aldığını aktardı.

Washington ve Tahran'ın öneriyi kabul etmeleri durumunda görüşmelere derhal dönmelerinin öngörüldüğünü belirten kaynaklar, Lübnan'ın güneyindeki ateşkesin uygulanmasının da başlıca gündem başlıkları arasında olduğunu vurguladı.

Kaynaklar, arabulucuların, her iki taraftan da olumlu dönüş alacakları ve görüşmelere "çok yakın zamanda" dönüleceği konusunda "umutlu olduğunu" ifade etti.

ABD medyasına göre Trump yönetimi teklifi inceliyor

Amerikan Axios platformuna açıklama yapan iki kaynak da Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etti.

ABD'li bir yetkili ise Başkan Donald Trump yönetiminin öneriyi incelediğini ve İsrail'i "diplomatik pencereyi kapatabilecek adımlardan kaçınmaya" çağırdığını öne sürdü.

İsrailli bir yetkili de İsrail ordusunun "yüksek teyakkuzda" olduğu ve savaşın genişleme ihtimaline hazırlandığı iddiasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Katar'dan ABD-İran'a Ateşkes Teklifi - Son Dakika

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