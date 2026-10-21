Pakistan ve Maldivler 20 mutabakat zaptı imzaladı, ticarette 200 milyon dolar hedeflendi

Pakistan ve Maldivler ticaret, savunma, deniz güvenliği ve yapay zeka alanlarında iki ülke arasında işbirliğini geliştirilme konusunda anlaştı.

The Express Tribune gazetesinin haberine göre Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, başkent İslamabad'a yaptığı ziyarette Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Görüşmede iki lider ticaret, savunma, deniz güvenliği ve yapay zeka alanlarında iki ülke arasında iş birliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Liderler, çeşitli alanlarda 20 mutabakat zaptı imzaladı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şerif, Pakistan'ın Maldivler ile olan ilişkilerini "gelecekte de daima güçlendirilmesi" sözünü verdi.

5 milyon ağaç dikilmesi girişimi

Şerif, "Önümüzdeki iki yıl içinde, ikili ticaret hacmini 13 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkarmak için birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

İslamabad yönetiminin, Maldivler'de 5 milyon ağaç dikilmesi girişimini destekleyeceğini kaydeden Şerif, mutabık kalınan bir zaman dilimi içerisinde 100 bin zeytin fidanı sağlanacağını bildirdi.

Muizzu da Maldivler'in Pakistan ile yakın ilişkilerini güçlendirmeyi ve karşılıklı fayda sağlayan yeni iş birliği alanları keşfetmeyi hedeflediğini bildirdi.