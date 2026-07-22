Pakistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Manila'da Görüştü - Son Dakika
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Pakistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Manila'da Görüştü

22.07.2026 23:52
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İki bakan, ikili ilişkileri güçlendirme ve bölgesel istikrar konularında görüş alışverişinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımında, Dar ve Abdulati'nin Manila'da düzenlenen ASEAN Bölgesel Forumu kapsamında görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, bakanların görüşme sırasında ticaret, yatırım, ekonomik işbirliği ve çok taraflı forumlarda işbirliğinin geliştirilmesi dahil olmak üzere Pakistan-Mısır ikili ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmelerin değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, ikilinin tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, gerginliğin azaltılması ve diyaloğun önemine dikkati çektiği ifade edildi.

Açıklamada, iki bakanın bölgesel istikrarsızlığın küresel deniz ticareti, enerji güvenliği ve dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini ele aldığı belirtilirken, Filistin'deki sivillere yönelik şiddeti ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarının gasp edilmesini reddettiklerini bir kez daha vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Manila'da Görüştü - Son Dakika

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