Pakistan Yeni Ordu Füze Kuvvetleri Komutanlığını Kurdu

Pakistan hükümeti, Ordu Füze Kuvvetleri Komutanlığının kurulduğunu bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Kara Kuvvetleri Komutanı General Asim Munir ile Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen askeri heyetlerin de katıldığı seremonide yeni Ordu Füze Kuvvetleri Komutanlığının oluşturulduğunu duyurdu.

Füze Kuvvetleri Komutanlığının modern teknolojiyle donatıldığını ve her yönden düşmanları hedef alabilme kabiliyetine sahip olduğunu belirten Şerif, Komutanlığın ülkenin konvansiyonel askeri kapasitesini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

Şerif, Pakistan'ın dünyadaki yedinci nükleer güç olduğunu ifade ederek, "Pakistan'ın nükleer programının babası" olarak anılan Abdulkadir Han da dahil olmak üzere politikacıların ve ordunun ülkeye katkılarını hatırlattı.

Pakistan'ın nükleer silahlarının "saldırı amaçlı olmadığını ancak Hindistan'ın nükleer silahlarına karşı savunma amacıyla bu silahları elde ettiklerini" vurgulayan Şerif, "Hindistan ile ateşkesin sağlanmasında oynadığı rol için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Şerif, Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Pakistan'a verdikleri yardımdan dolayı teşekkür ederek, "(Güney Asya) Bölgesinde kalıcı barışın sağlanması için Başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler kararları ve adalet ilkeleri doğrultusunda Keşmir meselesinin çözülmesine yardımcı olacak rolü üstlenmesini umuyorum." diye konuştu.