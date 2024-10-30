Pakistanda Aşı Ekibine Saldırı: 2 Polis Öldü

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde aşı kampanyası yürüten sağlık çalışanlarına yönelik silahlı saldırı sonucu 2 polis hayatını kaybetti.

Dawn gazetesindeki habere göre, eyalete bağlı Orakzai bölgesinde çocuk felcine karşı aşılama yapan ekibe silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda aşılama ekibine korumalık yapan 2 polis yaşamını yitirdi, 3 saldırgan çıkan çatışmada öldü. Bir saldırgan ise gözaltına alındı.

Etkili aşı kampanyaları sayesinde birçok ülkede ortadan kaldırılan veya büyük oranda azaltılan çocuk felci vakaları halihazırda aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediyor.

Pakistan'da sağlık çalışanlarına yönelik sıkça görülen yönelik saldırılar ise aşı kampanyalarını sekteye uğratıyor.

Pakistan eylülde çocuk felci aşısı kampanyasını başlatmış, 30 milyon çocuğun aşılanacağını duyurmuştu.