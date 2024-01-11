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Pakistanlı lider Mevlana Fazlur Rehman, Taliban lideri ile görüştü - Son Dakika
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Pakistanlı lider Mevlana Fazlur Rehman, Taliban lideri ile görüştü

Pakistan İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Afganistan'da Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade ile görüştü. Rehman, Kabil ile İslamabad arasındaki tansiyonun düşürülmesi amacıyla Afganistan'da temaslarda bulunuyor. Bu görüşme, Ahundzade'nin Ağustos 2021'den bu yana görüştüğü ilk Pakistanlı siyasi parti lideri oldu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ziyareti desteklemediğini belirtti. İki ülke arasındaki sorunlar arasında güvenlik meseleleri ve terör saldırıları yer alıyor.

Pakistanlı lider Mevlana Fazlur Rehman, Taliban lideri ile görüştü
11.01.2024 - 16:51,
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Pakistan İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Afganistan'da Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade ile görüştü.

Kabil ile İslamabad arasındaki tansiyonun düşürülmesi amacıyla Afganistan'da temaslarda bulunan Rehman, Kandahar vilayetinde Ahundzade ile bir araya geldi.

Afganistan'ın TOLO News televizyonunun haberine göre Rehman, Taliban'ın ülkede kontrolü sağladığı Ağustos 2021'den bu yana Ahundzade'nin görüştüğü ilk Pakistanlı siyasi parti lideri oldu.

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, AA muhabirinin toplantıda ne görüşüldüğüne dair sorusuna yanıt vermedi.

Pakistan'dan "Ziyareti desteklemiyoruz" vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, başkent İslamabad'daki haftalık basın toplantısında Rehman'ın ziyaretinin özel olduğunu ve bunun İslamabad tarafından desteklenmediğini söyledi.

İslamabad'ın Pakistan Talibanı (TTP) ile diyalog kurulmasıyla ilgilenmediğini belirten Beluç, "Yasaklı TTP, Pakistan içerisinde çok sayıda terör saldırısı düzenledi. Afganistan'daki geçici yönetimden teröristlere karşı eyleme geçmesini talep ediyoruz." dedi.

Beluç, Afganistan'daki temaslarıyla ilgili Rehman'dan bilgi alınacağını kaydetti.

Rehman, 8 Ocak'ta Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ile görüşmüştü.

Pakistan ile Afganistan arasındaki sorunlar

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor. Bunun arkasında Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği terör saldırılarının yattığı ifade ediliyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında 2023'ün sonlarına doğru bu çerçevede tartışmalar artarken Pakistan hükümeti, ekim başında ülkede kayıt dışı yaşayanların ve 1,7 milyonun üzerindeki düzensiz göçmenin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemiş, bu tarihe kadar ayrılmayanların sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Pakistan'ın bu kararının ardından iki ülke arasındaki Torkham ve Spin Boldak sınır kapılarında yüz binlerce Afgan nedeniyle yoğunluk yaşanmıştı. Pakistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, 482 binin üzerinde düzensiz Afgan göçmenin ülkesine döndüğünü açıklamıştı.

Pakistan'ın bu kararının ardında Afganistan Talibanı'na TTP'ye karşı önlem almasına yönelik baskı uygulama isteğinin yattığı ifade ediliyor.

İslamabad ile Kabil yönetimleri arasında artan gerilimin ardından, Fazlur Rahman'ın iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik arabuluculuk hedefiyle Afganistan'ı ziyaret ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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Afganistan, Pakistan, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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