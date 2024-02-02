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Palalı Sabri'nin öldürülme anı kamerada - Son Dakika
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Palalı Sabri'nin öldürülme anı kamerada

2013'teki Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

02.02.2024 10:08  Güncelleme: 10:12
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Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA SIRASINDA ÇELEBİ'YE YUMRUK ATTI

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi ile Çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı.

Palalı Sabri'nin ölümüne neden olan saldırı anı güvenlik kamerasında

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti. Yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Çelebi kurtarılamadı.

Palalı Sabri'nin ölümüne neden olan saldırı anı güvenlik kamerasında

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin hayatını kaybettiği saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Palalı Sabri\'nin öldürülme anı kamerada
Kaynak: DHA

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