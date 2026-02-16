Palancıoğlu\'ndan Tınaztepe Sosyal Tesisleri Ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelerek, Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, sosyal tesislerde çeşitli eğitimleri ve sportif faaliyetleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Birçok sosyal tesiste çeşitli eğitimler verdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Akıl Küpü Kütüphanemiz yoğun şekilde tüm öğrenciler tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda da özellikle KPSS vasıtasıyla devlet memuru olmak isteyen kardeşlerimiz var. Birçok sınıfımızda yoğun bir taleple E-KPSS ve KPSS kursu açmış bulunuyoruz. Buradaki öğrencilerimizi ziyaret ettik, gerçekten sınıflar dolu. Dolayısıyla şu anda sosyal tesislerimiz eğitim amaçlı da güzel bir şekilde kullanılıyor. Burada da birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımız sosyalleşiyor, eğitim alıyor, sportif faaliyetler yapabiliyor. Özellikle Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde yüzme havuzumuzun olması buraya ayrı bir değer katıyor."