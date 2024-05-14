Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

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Palandöken'in zirvesi beyaza büründü

ERZURUM - 3125 rakımlı Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri Mayıs ayı olmasına beyaz büründü.

Erzurum'un dünyaya ve Türkiye'ye açılan önemli kapılarından birisi olan Palandöken Dağı'nın zirvesinde kar eksik olmuyor. Birkaç gündür kent merkezinde etkili olan yağışlı hava Palandöken'de kendini zaman zaman kar yağışı olarak gösteriyor. Dünden bu yana devam eden yoğun yağış sezonu kapatan Palandöken Kayak Merkezi'nin üst kısımlarını karla kapattı.