Sağlık Bakanlığı, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını, Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." bilgisi verildi.
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de Çığ Düşmesi: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?