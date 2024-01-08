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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Hakkari'de 115, Sarıkamış'ta 114, Ergan'da 107, Kartalkaya'da 76, Çambaşı'nda 27, Erciyes'te 23, Hesarek ve Yıldıztepe'de yirmişer, Mersivan'da 19, Yalnızçam'da 17, Ilgaz'da 14, Uludağ'da 12, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 5, Denizli'de 3 ve Yedikuyular'da 2 santimetre ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verilmiştir.

Palandöken\'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi
08.01.2024 - 15:18,  Güncelleme: 15:26
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Hakkari'de 115, Sarıkamış'ta 114, Ergan'da 107, Kartalkaya'da 76, Çambaşı'nda 27, Erciyes'te 23, Hesarek ve Yıldıztepe'de yirmişer, Mersivan'da 19, Yalnızçam'da 17, Ilgaz'da 14, Uludağ'da 12, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 5, Denizli'de 3 ve Yedikuyular'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez09.01.2023En düşükEn yüksek
PalandökenKY-20
ErganKY-31
HakkariKY-13-1
KartalkayaKY-2-1
SarıkamışKY-35
ErciyesKY-23
Yıldız DağıKY36
MersivanKY-72
IlgazKY-23
DenizliY17
GevaşÇB-85
YıldıztepeKY-11
Kop DağıKY03
UludağKY-31
DavrazKY-13
ElmadağY210

(KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, ÇB: Çok bulutlu,)

Kaynak: AA
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