 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Palandöken'de Meşaleli Kayak Gösterisiyle Yeni Yıla Giriş - Son Dakika
Üye Girişi

Palandöken'de Meşaleli Kayak Gösterisiyle Yeni Yıla Giriş

Palandöken, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olarak tercih edilen bir yerdir. Tatilciler, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğukta, meşaleli kayak gösterisi eşliğinde yeni yıla girmiştir. Yeni yıl kutlaması, Palandöken'in yüksekliklerindeki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenmiştir. Gece boyunca canlı müzik, havai fişek gösterisi ve eğlence devam etmiştir. Tatilciler, yeni yıla coşkuyla girmiş ve barış dileklerinde bulunmuştur.

01.01.2024 - 09:58,
Abone Ol

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'i tercih eden tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü soğukta, gökyüzünü aydınlatan havai fişek eşliğinde meşaleli kayak gösterisini izleyerek yeni yıla girdi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. Türkiye'nin birçok kayak merkezinde karın olmaması nedeniyle Ukrayna, İran, Rusya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerle dolan Palandöken'de eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Davetliler gece yarısından sora otellerin diskoteğinde eğlenmeye devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere dondurmalı pasta ve çorba ikramında bulundu.Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış dileklerinde bulunurken, bugün doğum günü olanlar için de zirvede pasta keserek çifte kutlama yaptı. (DHA)

Palandöken\'de Meşaleli Kayak Gösterisiyle Yeni Yıla Giriş
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken'de Meşaleli Kayak Gösterisiyle Yeni Yıla Giriş - Son Dakika


09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12
Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49
İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
08:33
Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı
08:26
İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
08:17
İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi
07:49
Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı
07:31
Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü

Son Dakika
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
08:33 Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı
08:26 İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
08:17 İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi
07:49 Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı
07:31 Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 10:29:41. #1.12#
SON DAKİKA: Palandöken'de Meşaleli Kayak Gösterisiyle Yeni Yıla Giriş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement