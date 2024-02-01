Palandöken\'de nefes kesen buz tırmanışı

Palandöken'de buz tırmanışı nefesleri kesiyor
Erzurum Palandöken'deki yapay buz duvarı adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor
ERZURUM - Dünyanın en uzun ve dik kayak pistlerine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi'nde buz tırmanış duvarı meraklılarının ilgisini çekiyor.
Kar üzerinde buz tırmanış deneyimi yaşamak isteyenler için Palandöken'de buz duvarı tırmanışı yapma fırsatı bulunuyor. Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne yapılan 30 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkı, buz tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarına tarifsiz anlar yaşatıyor. Kış turizminin "parlayan yıldızı" Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan yapay buz parkı, özellikle buz tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunları tarafından rağbet görüyor.
"Kayak pistinin hemen yanında"
Palandöken Kayak Merkezi, sadece muhteşem kayak pistleriyle değil, aynı zamanda kar üzerinde birçok heyecan verici aktivite ile de biliniyor. Bunlarda birisinin de yapay buz parkı olduğunu ve parkurda Nisan ayına kadar tırmanış yapılabileceğini ifade eden Mustafa Tekin Buz Parkı yöneticisi Melik Şah Tekin, "Buz parkı, eğitim ve tırmanış amacıyla verimli şekilde kullanılabilir. Aynı anda 30 kişiye tırmanma imkanı veriyor. Diğer buz tırmanışı alanlarının olduğu yerlere nazaran Palandöken'deki buz parkuruna çok rahat ulaşılabiliyor. Her yıl Şubat ayında burada festival yapıyoruz. Kayak pistinin hemen yanında olduğu için insanlar kayak yapmanın yanı sıra buza tırmanabilir." dedi.
Türkiye'nin ulaşımı en kolay buz duvarı
Deniz seviyesinden 3176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2200 metre rakımındaki güney pistinde oluşturulan yapay Mustafa Tekin Buz Parkı, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. "Buz dağı" şeklindeki parkta, rotalarını belirleyen sporcular ilk tırmanışlarını gerçekleştirebiliyor. Türkiye'nin ulaşımı en kolay yapay buz tırmanış duvarı olan Ice Park, bu özelliğiyle aynı zamanda hem kayak yapma imkanı hem de kayak yaparken buz duvarına tırmanma imkanı veriyor. Buz tırmanış duvarında tırmanış için Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciğinin onayından geçtikten sonra tırmanış gerçekleştirebilir. Tırmanış için bu onaydan geçmeyenler için uzman emniyetçi temin edilerek ücreti karşılığında tırmanış gerçekleştiriliyor.
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