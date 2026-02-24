Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 233 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 233, Ergan'da 225, Kartalkaya'da 220, Hakkari'de 205, Nemrut'ta 187, Konaklı'da 158, Uludağ'da 155, Sarıkamış'ta 148, Erciyes'te 143, Yıldız Dağı'nda 136, Murat Dağı'nda 112, Davraz'da 109, Yalnızçam'da 87, Ilgaz'da 76, Hesarek ve Denizli'de 40, Çambaşı'nda 39, Küpkıran'da 37, Bozdağ ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.02.2026 En düşük En yüksek Palandöken PB -10 -1 Ergan PB -9 -1 Kartalkaya KY -4 -1 Hakkari KY -13 -2 Nemrut KY -5 -1 Konaklı PB -11 1 Uludağ KY -1 6 Sarıkamış PB -8 2 Erciyes PB -9 1 Yıldız Dağı PB -5 2 Murat Dağı PB -6 3 Davraz S -8 7 Yalnızçam PB -6 2 Ilgaz S -8 -1 Hesarek PB -8 1 Denizli PB -5 6 Çambaşı PB -5 2 Küpkıran KY -7 1 Bozdağ PB -2 6 Kartepe KY -5 6 (PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli) (PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli)

Kaynak: AA