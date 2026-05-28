Palandöken\'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı, 3 Gözaltı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3'ü ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Toparlak Mahallesi'nde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, 3'ü ağır 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
