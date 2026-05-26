Palandöken'de Yangın: İtfaiye Ekipleri Hayvanları Kurtardı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Müftü Solakzade Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki F.Y'nin yaşadığı 2 katlı evde elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında alışverişte olduğu öğrenilen F.Y, haber verilmesi üzerine geldiği evinde 2 evcil hayvanının bulunduğunu ekiplere bildirdi.
İtfaiye ekipleri, evde bulunan hayvanları kurtardıktan sonra yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında evde hasar oluştu.
