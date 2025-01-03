Palandöken Kayak Merkezi\'nde Yoğunluk

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Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta içi de yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'in her seviyeden kayakçıya hitap eden pistleri, hafta sonunun yanı sıra hafta içi de çok sayıda misafiri ağırlıyor.

Şehir merkezine yakınlığıyla kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapıp gönüllerince eğlendi.

Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı merkeze gelen Yunus Kazır, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Palandöken'de pistlerin cıvıl cıvıl olduğunu vurgulayan Kazır, "Kayak yapmaya geldim, iyi de eğleniyorum, tadını çıkarıyorum. Palandöken çok güzel. Fırsat buldukça arkadaşlarımla gelip kayak yapıyorum. Burası Erzurum'un neşe kaynağı diyebilirim." ifadesini kullandı.