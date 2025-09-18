Palandöken Kayak Sezonuna Hazır - Son Dakika
Palandöken Kayak Sezonuna Hazır

18.09.2025 11:14
Palandöken, aralık ayında başlayacak kayak sezonu için hazırlıklarını tamamladı. 150 günlük sezon bekleniyor.

Türkiye'de sezonu en erken açan ve geç kapatan, 150 günü aşkın süre kayak yapılabilen Palandöken'de bu yıl aralık ayında açılması beklenen sezon için hazırlıklarda sona gelindi.

Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de, yaz boyunca kış sezonu için hazırlıklar sürdürüldü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ ekipleri, yaz boyunca tesis, telesiyej, gondol, teleferik, pist, suni karlama sistemi, pist güvenliği gibi birçok alanda bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Bazı oteller aralık ayında hava durumuna göre başlaması beklenen yeni sezon için rezervasyon almaya hazır hale geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, Palandöken'in son 8 sezondur Türkiye'de en erken açılan ve en geç kapanan kayak merkezi olduğunu söyledi.

Merkezin yıl boyunca 150 günü bulan kayak sezonuna ev sahipliği yaptığını belirten Bağrıyanık, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bahar kayak sezonu mefhumunu Palandöken'de yavaş yavaş oturtuyoruz. Dağın çoğu lokasyonunda mayıs sonuna kadar kayak yapılabilir. Bu manada da gerek Türk milli takımı gerek diğer takımlarla da görüşüyoruz. Geçmiş yıllarda çeşitli kamp dönemleri oldu. Yine bu sene de görüşmeye başladık. Haziran ayında kar üzerinde Babalar Günü Yarışı gerçekleştirmiştir. Yani Palandöken sezonu çok uzun. Şu an daha eylül ayındayız ama Palandöken neredeyse kışa hazır. Artık dağın yukarıları sisle kaplandı. Çok yakın zamanda da beyaz örtünün geleceğini düşünüyoruz."

Yeni sezon hazırlıklarında öncelik, kayakseverlerin güvenliği

Yeni sezonda güvenlik ve pist çalışmalarının yine öncelikte olduğunu kaydeden Bağrıyanık, "Pistlerimizde kayaklı devriyelerimiz 'ski patrollerimiz' (kayak devriyesi) her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitimlerini yaz boyunca aldılar. Her yıl daha da gelişmiş halde göreve hazır olan ski patrollerimiz sezonda misafirlerimizin keyifli ve güvenli geçirmesi için yine önemli rol oynayacaklar." dedi.

Kayak pistlerinde iyileştirme çalışmalarının da tamamlandığını anlatan Bağrıyanık, riskli görülen alanlarda tabelaların büyütülerek görsel uyarıların artırtıldığını belirtti.

Bağrıyanık, "Palandöken, hem güvenliği hem güvenilirliği hem de pist çeşitliliğiyle misafirlerimize keyifli bir sezon yaşatacak. Her geçen yıl geçiş sayılarında artış gözlemliyoruz. Bu yıl da bu artışın devam edeceğini umut ediyoruz." diye konuştu.

Bu sezon Palandöken'de yine ulusal ve uluslararası kış sporları organizasyonunun da olacağını dile getiren Bağrıyanık, ayrıca gelenlerin kayak harici vakitlerinin de keyifli geçmesi için onlarca organizasyon planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

