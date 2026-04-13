Ortadoğu Gerilimi Pamuk Fiyatlarını Rekor Seviyeye Taşıdı

Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim, emtia piyasalarında geniş çaplı dalgalanmalara yol açarken, pamuk bu etkinin en belirgin hissedildiği ürünler arasında yer alıyor. Enerji fiyatlarındaki artış, gübre maliyetlerindeki sıçrama ve lojistik aksaklıklar, olumsuz hava koşullarıyla zaten kırılgan olan arz dengesini daha da sıkılaştırdı. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda pamuk fiyatlarını son 22 ayın en yüksek seviyesine taşıdı ve tekstil sektöründe yeni bir maliyet baskısı dönemini işaret ediyor.

Pamuk vadeli işlemleri pound başına 73 sentin üzerine çıkarak Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini test etti. Yılbaşından bu yana fiyatlardaki yükseliş yüzde 14'e ulaşırken, arz endişeleri ve makro gelişmeler bu toparlanmayı destekliyor. Enerji piyasalarındaki artışlar, polyester gibi sentetik elyafların maliyetini yükselterek pamuk talebini güçlendiriyor ve fiyatları yukarı taşıyor.

Jeopolitik risklerin artmasıyla finansal yatırımcılar emtia piyasalarına yöneliyor; Nisan ayının ilk haftasına kadar beş haftalık dönemde, 25 büyük emtia vadeli işleminde yönetilen para pozisyonları yüzde 78 artarak 1,9 milyon sözleşmeye ulaştı. Pamuk gibi yumuşak emtialarda kısa pozisyonların kapatılması, fiyat yükselişini hızlandırdı. Arz tarafında, ABD'nin Büyük Ovalar bölgesindeki kuraklık ve gübre maliyetlerindeki artışlar üretimi tehdit ediyor.

Pamuk fiyatlarındaki yükseliş, tekstil sektöründe iplik ve kumaş üreticilerini etkileyerek maliyetleri artırıyor ve küresel hazır giyim ticaretinde fiyat ayarlamaları olası hale geliyor. 2025/26 sezonunda küresel pamuk üretiminin 121,9 milyon balyaya yükselmesi beklenirken, Türkiye'de üretimin 665 bin ton, tüketimin 1 milyon 481 bin ton ve ithalatın 980 bin ton olması öngörülüyor, bu da dışa bağımlılığın devam ettiğini gösteriyor.