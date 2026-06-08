Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 lise öğrencisi yaralandı.
Ahmet Burak Y. (17) idaresindeki 20 AOP 188 plakalı motosiklet, Lise 1 Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 20 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Eymen Çağlar K. (17) ağır yaralandı.
Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eymen Çağlar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Pamukkale'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
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