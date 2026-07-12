Pamukkale Örenyeri Travertenlerinin yakınındaki ormanda, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahaleye başlandı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Pamukkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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