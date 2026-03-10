Pamukkale'deki 5,1 Büyüklüğündeki Deprem Olağan

????? Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Buldan ilçesinde dün meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Burası hem Denizli hem de Gediz çöküntü alanının kesiştiği bir yerde, bu kesişme noktalarında zaman zaman bu tür depremleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bölge için olağan bir deprem." dedi.

Prof. Dr. Halil Kumsar, AA muhabirine, depremden sonra çok sayıda artçı depremin yaşandığını, artçıların ise bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Bölgedeki deprem aktivitesini uzmanlar olarak dikkatlice izlediklerini ifade eden Kumsar, bölgede yaşayanlara hasarlı veya zayıf olan binaları kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Kumsar, yumuşak zeminlerdeki yapılara da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünkü deprem Pamukkale Fay Zonu'nun yaklaşık kuzeybatı ucunda meydana geldi. Aynı fay zonunun devamında Sarıgöl Havzası'na, Alaşehir'e doğru giden diğer faylar da var. Biz buna Gediz Grabeni'nin uzantısı diyoruz. Burası hem Denizli hem de Gediz çöküntü alanının kesiştiği bir yerde, bu kesişme noktalarında zaman zaman bu tür depremleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bölge için olağan bir deprem. Bölgede meydana gelmesini beklediğimiz deprem, bizim maksimum büyüklüğü 6,8-7 arasında bir deprem. Dolayısıyla bundan daha düşük olan deprem büyüklüklerini mutlaka daha sık aralıklarla yaşayacağız."