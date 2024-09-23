Pamukova\'da Çift Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden yanan otomobildeki çift yan yana toprağa verildi.

Yakınları tarafından alınan Salim (75) ve Saadet Kaba (73) çiftinin cenazeleri, Elperek Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Büyük üzüntü yaşayan çiftin 4 çocuğu ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Konya'dan yeğenlerinin kız isteme merasiminden döndükleri öğrenilen çiftin cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından yan yana Merkez Yukarı Mezarlığı'na defnedildi.

D-650 kara yolunda Sakarya istikametinde seyreden Salim Kaba idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, yol yapımı nedeniyle araç kuyruklarının oluştuğu Hayrettin mahallesi mevkisinde, önündeki 03 BB 288 plakalı otomobile çarpmış, savrulan 03 BB 288 plakalı otomobil de 06 DBG 559 plakalı araçla çarpışmıştı.

Kaza nedeniyle LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobilde yangın çıkmış, otomobilde bulunan Saadet Kaba hayatını kaybetmiş, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan ve ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı eşi de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.