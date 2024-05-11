Panama Devlet Başkanı Darien Boşluğu'nu kapatma vaadini yineledi - Son Dakika
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Panama Devlet Başkanı Darien Boşluğu'nu kapatma vaadini yineledi

Panama Devlet Başkanı Darien Boşluğu\'nu kapatma vaadini yineledi

Panama'da Devlet Başkanı seçilen Jose Raul Mulino, ülkeye düzensiz göç akışına neden olan Darien Boşluğu'nu kapatma sözünü tekrarladı. Mulino, Darien Boşluğu üzerinden ülkeye girenleri sınır dışı etmeye başladıklarında göçmen ilgisinin azalacağını savundu. Darien Boşluğu, göçmenler için tehlikeli bir güzergah olup geçen yıl 520 binden fazla düzensiz göçmen tarafından kullanılmıştı.

11.05.2024 11:09
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PANAMA Panama'da Devlet Başkanı seçilen eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino, ülkeye düzensiz göç akışına neden olan güneybatıda Kolombiya ile sınırda yer alan Darien Boşluğu'nu kapatacağı vaadini yineledi.

Ülkede geçen hafta gerçekleştirilen seçimlerde Devlet Başkanı seçilen ve görevine 1 Temmuz'da yemin ederek başlayacak olan Mulino, yerel basına yaptığı açıklamada, "Panama ve Darien, bir geçiş yolu değil bizim sınırımızdır." ifadesini kullandı.

Seçimi oyların yüzde 34'ünü alarak kazandığı 9 Mayıs'ta resmileşen Mulino, "varlığı için bir nedeni olmayan Darien macerasını" sona erdirmeye çalışacağını kaydetti.

Acil bir planla Darien Boşluğu üzerinden ülkeye girenleri sınır dışı etmeye başladıklarında Panama'dan geçmeye ilginin azalacağını savunan Mulino, göçmenleri sınır dışı edecek dördüncü uçak ülkeden ayrılmadan insanların Panama'yı itici bulmaya başlayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Panama Misyon Şefi Giuseppe Loprete, konuyla ilgili olarak insanların çok farklı nedenle göç ettiğini ve genellikle yasal, güvenli yolları bulunmadığını dile getirdi.

"Yasal yollara ulaşamadıklarında göçmenler, dezenformasyonla kandırılarak suç örgütlerine, kaçakçılara ve tehlikeli rotalara yönelme riskiyle karşı karşıya kalıyor." diyen Loprete, Panama'daki IOM temsilcilerinin Mulino'nun planının detaylarını öğrenmek için ekibiyle görüşeceğini ifade etti.

Darien Boşluğu'ndan 2023'te 520 binden fazla düzensiz göçmen geçti

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerikan kara yolunun kesiştiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.

Geçen yıl 120 bini çocuk 520 binden fazla düzensiz göçmen, Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneybatısındaki Kolombiya sınırında bulunan 266 kilometrelik Darien Boşluğu'nu önce Meksika'ya oradan da ABD'ye ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanmıştı.

Kaynak: AA

Göçmen, Panama, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panama Devlet Başkanı Darien Boşluğu'nu kapatma vaadini yineledi - Son Dakika

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