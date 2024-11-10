Pancar Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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KONYA'da devrilen pancar yüklü kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut (39) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çumra ilçesi Karkın Mahallesi 75780'inci Sokak'ta meydana geldi. Fahrettin Akbulut'un kontrolünü yitirdiği 42 J 7772 plakalı pancar yüklü kamyon devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Fahrettin Akbulut'un cansız bedeni otopsi için Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı,