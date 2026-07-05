Papa 14. Leo, ABD Büyükelçisi ile Akşam Yemeğinde Buluştu

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump ile son aylarda yaşadığı gerginliğin ardından bu ülkenin bağımsızlık yıl dönümünün kutlandığı dün, ABD'nin Vatikan Büyükelçisi Brian Burch'ün akşam yemeği davetine katıldı.

Afrika'dan Avrupa'ya göç eden pek çok düzensiz göçmenin ilk ayak bastığı yer olan İtalya'nın Lampedusa Adası'na dün sabah giderek, burada göçmenlerle bir araya gelen Papa, akşam saatlerinde Roma'ya döndükten sonra ABD'nin Vatikan Büyükelçisi Burch'ün konuğu oldu.

İtalyan basınında, "sürpriz" olarak tanımlanan Büyükelçilik konutundaki akşam yemeği davetini, Vatikan Basın Ofisi de geç saatlerde teyit etti.

Vatikan Basın Ofisi, Papa'nın bu ziyaretinin, ABD'nin 250. bağımsızlık yılı kutlaması vesilesiyle gerçekleştiğini belirtti.

Dünya çapında ahlaki netlik ve cesarete duyulan ihtiyaç konularındaki çabaları görüşüldü

ABD'nin Vatikan Büyükelçisi Burch de X isimli sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Papa 14. Leo'nun aslen ABD'li olduğuna işaret ederek, "Bu özel günü, bir Amerikalı hemşehrim ve Roma Piskoposu (Papa'nın bir diğer unvanı) ile kutlamaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin Vatikan Büyükelçiliğinin X hesabından da görüşmeye ilişkin "Büyükelçi Burch ve Papa, Başkan Trump'ın cesur liderliğini ve ABD'nin barış, din özgürlüğü ve dünya çapında ahlaki netlik ve cesarete duyulan ihtiyaç konularındaki çabalarını görüştüler." ifadeleri paylaşıldı.

Papa'nın ABD Büyükelçisi'ne konuk olması özellikle bir süredir Papa 14. Leo ile Trump arasında farklı konularda yaşanan gerginlik döneminde gerçekleşmiş olması sebebiyle dikkati çekici bulundu.

ABD yönetimine yönelik bir dostluk ve iyi niyet mesajı vermek istediğini gösteriyor

İtalyan basını da Papa 14. Leo'nun ziyaretinin, son ana kadar "gizli" tutulan "sürpriz" bir adım olduğunu belirtti.

La Repubblica gazetesindeki haberde, "Bu ziyaret, Chicago doğumlu Papa'nın, son aylarda yaşanan gerginlikleri dengelemek amacıyla ABD yönetimine yönelik bir dostluk ve iyi niyet mesajı vermek istediğini gösteriyor." değerlendirmesi yer aldı.

Aynı haberde, Papa'nın ABD yönetimiyle göç politikaları konusunda görüş ayrılıkları yaşadığına işaret edilerek, Papa 14. Leo'nun ABD'nin bağımsızlık yıl dönümünde, Avrupa'ya yönelik düzensiz göçün ilk duraklarından Lampedusa Adası'na gitmesinin de Trump yönetimine dolaylı mesaj olarak yorumlandığı ifade edildi.

Papa ve Trump arasındaki ilişki, İran Savaşı sırasında gerilmişti

8 Mayıs 2025'te Papa seçildikten sonra "14. Leo" ismini alan Robert Francis Prevost, tarihteki ilk ABD'li Papa olmuştu.

Papa 14. Leo'nun göreve geldikten sonra Trump yönetiminin aksine göç konusunda hassasiyet gösteren mesajlar verdiği ve de kendi gibi düşünen bazı isimleri ABD'de Katolik Kilisesi'nde önemli makamlara getirdiği dikkati çekmişti.

Trump ile Papa'nın arası esasen ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı savaş sırasında açıldı.

Papa 14. Leo, İran'da savaş devam ederken "savaşın son bulması" çağrısı yapmış ve 7 Nisan'da ABD Başkanı Trump'ın "İran'da bir medeniyet yok olacak" tehdidini de "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

ABD Başkanı da 12 Nisan'da Papa 14. Leo için "dış politikada zayıf ve berbat" yorumunu yapmıştı.

Papa da 13 Nisan'da Trump'a yanıt olarak korkmadığını belirterek, "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim." demişti.

ABD Başkanı, 5 Mayıs'ta bir radyoya verdiği demeçte, Papa'yı "birçok Katolik'i tehlikeye atmakla" suçlaması ve Papa'nın "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü" iddia ederek polemiği yeniden alevlendirmişti.

Papa da Trump'ın adını anmadan verdiği yanıtta, "Kilisenin görevi, İncil ve barış hakkında konuşmaktır." demişti.

ABD yönetimi, Vatikan ile gerilen ilişkileri yumuşatmak için 7 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Roma'ya göndermişti. ABD tarafının, Papa-Rubio görüşmesinin "dostça ve yapıcı havada geçtiğini" belirttiği basına yansımıştı.