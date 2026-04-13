Papa 14. Leo Afrika Turu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Papa 14. Leo Afrika Turu Başladı

Papa 14. Leo Afrika Turu Başladı
13.04.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa 14. Leo, Cezayir, Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ni kapsayan üçüncü dış gezisine çıktı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cezayir, Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ni kapsayan üçüncü dış gezisi için Roma'dan ayrıldı.

Katolik Kilisesi'nde 8 Mayıs 2025'teki Konklav (Papalık seçimi) ile Papa seçilen ve ilk dış gezisini Kasım 2025'te Türkiye ve Lübnan'a, ikinci dış gezisini ise 28 Mart'ta Monako Prensliği'ne yapan Papa 14. Leo, üçüncü dış gezisi için 4 Afrika ülkesini kapsayan ziyaretine bugün başladı.

Papa, ilk olarak Cezayir, ardından Kamerun, daha sonra Angola ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret edecek.

11 gün sürecek bu seyahat, Papa 14. Leo'nun üçüncü dış gezisi ve kendi döneminin şu ana kadarki en uzun süreli seyahati olma özelliğini taşıyor.

Papa, ITA Airways'e ait A330 tipi uçakla bu sabah yerel saatle 09.00'da Afrika turunun ilk ayağı olan Cezayir için Roma Fiumicino Havalimanı'ndan yola çıktı.

Tarihte Cezayir'e giden ilk "Papa" olacak Papa 14. Leo, burada resmi temaslarda bulunacak ve Cezayir Ulu Camisi'ni ziyaret edecek. Papa ayrıca Annaba kentine geçerek, kendisinin de mensubu olduğu Katolik Augustinus tarikatına adını veren Hristiyan Aziz Augustinus'un yaşamının geçtiği yerleri ziyaret edecek.

15 Nisan'da Kamerun'a geçecek Papa, 18 Nisan'da Kamerun'dan Angola'ya gidecek, 21 Nisan'da da Afrika turunun son ayağı olan Ekvator Ginesi'ne varacak. Papa, Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'nde de resmi temasların dışında hastane, üniversite, cezaevi ve huzurevi ziyaretleri yapacak ve bazı ayinlere başkanlık edecek.

Papa'nın 23 Nisan akşam saatlerinde Ekvator Ginesi'nden Roma'ya dönmesi bekleniyor.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ise Papa'nın seyahati öncesinde 11 Nisan'da Vatican News'a verdiği demeçte, Papa 14. Leo'nun gideceği 4 ülkenin, geçmişlerinin, sosyal bağlamlarının ve siyasi durumlarının birbirinden farklılık gösterdiğini, ancak yoksulluk, kırılganlık, eşitsizlik ve çözülmemiş gerilimler gibi ortak sorunlarla da mücadele ettiklerini belirterek, Papa'nın burada yaşayanlara yakın olmak için Afrika'ya seyahat ettiğini dile getirdi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni de seyahat öncesinde 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Papa'nın bu seyahatinde barış, diyalog, göç ve aile temalarına odaklanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekvator Ginesi, Kamerun, Cezayir, Kültür, Güncel, Angola, Afrika, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa 14. Leo Afrika Turu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 12:21:23. #7.12#
SON DAKİKA: Papa 14. Leo Afrika Turu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.