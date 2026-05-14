Papa 14. Leo'dan Barış ve Silahsızlanma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Papa 14. Leo'dan Barış ve Silahsızlanma Çağrısı

14.05.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa 14. Leo, savaşlar ve yeni teknolojiler arasındaki bağın yarattığı krizlere dikkat çekti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ukrayna, Gazze, Filistin, Lübnan ve İran'da yaşananların, savaşlar ile yeni teknolojiler arasındaki bağın insanlık dışı yok oluş sarmalına dönüştüğünü gözler önüne serdiğini söyledi.

İtalya'nın köklü yüksek eğitim kurumlarından Roma Sapienza Üniversitesine ziyarette bulunan Papa, akademisyenlere ve öğrencilere hitap etti.

Papa 14. Leo, çarpıtılmış sistemlerin ve baskıların gençlerin acı çekmesine yol açtığını belirterek, insanların sayılardan, rekabetten ve algoritmalardan ibaret olmadığını vurguladı.

Önceki papaların birçok kez "Bir daha asla savaş olmasın" çağrısında bulunduklarını hatırlatan Papa 14. Leo, "Son bir yılda dünyadaki ve özellikle Avrupa'daki askeri harcamalarda çok büyük artış oldu. Gerilimleri ve güvensizliği artıran, eğitim ve sağlığa yapılan yatırımları azaltan, diplomasiye güveni boşa çıkaran ve ortak iyiliği umursamayan elitleri zenginleştiren bir silahlanma, 'savunma' olarak anılmamalıdır." dedi.

Papa, yapay zeka ve yeni teknolojilerin savaşlarla bağlantısına dikkati çekerek, "Askeri ve sivil alanda yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması, dikkatle izlenmelidir ki insanların kararlarında sorumluluğu ortadan kaldırmamalı ve çatışmaların trajedisini daha da ağırlaştırmamalıdır. Ukrayna'da, Gazze ve Filistin topraklarında, Lübnan'da ve İran'da yaşananlar, savaş ile yeni teknolojiler arasındaki bağın insanlık dışı bir yok oluş sarmalına dönüştüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Papa 14. Leo, silahsızlanma ve barış çağrılarını yineledi

Gençlere yılgınlığa teslim olmamaları tavsiyesinde bulunan Papa, "Adaleti koruyun. Benimle ve birçok kardeşinizle birlikte gerçek barışın emekçileri olun. Silahsız ve silahsızlandırıcı bir barışın, halklar arasında uyum ve dünyanın korunması için çalışın." ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, seleflerinden Papa Franciscus'un iklim değişikliğinde "rahatsız edici bir ısınmaya tanık olduğunu" söylemesinin üzerinden 10 yıldan fazla süre geçmesine ve bazı çabalara rağmen bu hususta bir iyileşme görünmediğini de dile getirdi.

Papa, ayrıca Katolik Kilisesi'nin Roma Piskoposluğu ile Sapienza Üniversitesinin, Gazze'den getirilecek üniversite öğrencilerinin burada eğitim görmesine ilişkin anlaşma imzalamasını takdirle karşıladığını söyledi.

Diğer taraftan, Papa 14. Leo'nun seleflerinden Papa 16. Benediktus'un 2008 yılında Sapienza Üniversitesine yapmayı planladığı ziyaret, akademisyen ve öğrencilerin o dönemki protestoları sebebiyle güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa 14. Leo'dan Barış ve Silahsızlanma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:54:20. #7.12#
SON DAKİKA: Papa 14. Leo'dan Barış ve Silahsızlanma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.