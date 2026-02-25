Papa 14. Leo'nun 2025 Dış Gezileri Açıklandı - Son Dakika
Papa 14. Leo'nun 2025 Dış Gezileri Açıklandı

25.02.2026 20:06
Papa 14. Leo, Mart'ta Monako, Nisan'da Afrika ve Haziran'da İspanya'yı ziyaret edecek.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, gelecek ay Monako'yu, nisan ayında Cezayir, Kamerun, Angola, Ekvator Ginesi'ni ve haziran ayında da İspanya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Vatikan Devlet Başkanı olarak 8 Mayıs 2025'te göreve başlayan ve ilk dış gezisini Kasım 2025'te Türkiye ve Lübnan'a yapan Papa 14. Leo'nun bu yıl yapacağı bazı dış seyahatlerinin tarihleri açıklandı.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Papa, 28 Mart'ta Monako'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

13-23 Nisan'da Afrika ülkelerini kapsayan bir tura çıkacak olan Papa 14. Leo, 13-15 Nisan'da Cezayir'e, 15-18 Nisan'da Kamerun'a, 18-21 Nisan'da Angola'ya, 21-23 Nisan'da Ekvator Ginesi'ne gidecek.

Papa 14. Leo, 6-12 Haziran'da ise İspanya'ya 6 günlük resmi ziyaret düzenleyecek.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News internet sitesindeki haberde de Papa'nın İspanya'daki temasları çerçevesinde başkent Madrid, Barselona ve Kanarya Adaları'na gideceği, Barselona'da mimar Antoni Gaudi'nin 19. yüzyıldan kalma yapıtı Kutsal Aile (La Sagrada Familia) Bazilikası'nın yeni tamamlanan en yüksek kulesinin açılışına katılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Politika, İspanya, Kültür, Güncel, Afrika, Monako, Papa, Son Dakika

