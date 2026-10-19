Papa 14. Leo, Oleşki krizi için Zelenskiy ile telefonda ateşkes görüşmesi yaptı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'nın Herson bölgesi Oleşki şehrindeki insani krizi görüştüğü bildirildi.

Vatikan'dan akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Papa ile Zelenskiy'nin bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, "Papa, görüşmede Oleşki kentinde yaşanan ağır duruma değinerek, burası için Rusya Federasyonu Devlet Başkanına ilettiği insani ateşkes talebinden bahsetti. Papa, iki taraf arasındaki işbirliğinin gıda ve tıbbi yardımların ulaştırılmasına, ayrıca sivil halkın gönüllü ve güvenli şekilde tahliye edilmesine imkan sağlayacağını umduğunu ifade etti. Son olarak Papa, Vatikan'ın diyalog ve barışı teşvik etme konusundaki kararlılığını yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Papa 14. Leo, 13 Ekim'de Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde akciğer ameliyatı geçirdikten sonra hastanedeki iyileşme döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşmüş ve Oleşki kentinde yaşanan ağır insani durumdan duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Papa, Putin'e Oleşki kentine gıda ve tıbbi yardımın ulaştırılması, sivil halkın güvenli şekilde tahliye edilmesi amacıyla ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.