Papa 14. Leo, Yemen'in Taiz kentinde çatışmaların son bulmasını istedi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Yemen'in gıda, su ve tıbbi yardım ihtiyacı bulunan Taiz kentindeki vahim insani durumu endişeyle takip ettiğini belirterek, Yemen halkının ve bölgedeki tüm halkların barış içinde yaşaması çağrısında bulundu.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Yemen'e ve Ürdün'deki kilise saldırısına değindi.

Papa, "Yemen'deki, özellikle de halkın gıda, su ve tıbbi bakım eksikliği nedeniyle acı çektiği Taiz kentindeki vahim insani durumu endişeyle takip ediyorum. Çatışmaların sona ermesi ve Yemen halkının ve bölgedeki tüm halkların barış içinde yaşamasının güvence altına alınması için samimi bir çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, Ürdün'ün Kerek kentinde 23 Ekim'de bir Ortodoks Kilisesi'ne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua ettiğini de belirterek, "Bu topluluğun ve farklı dinler arasında barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı saygı anlayışıyla öne çıkan tüm Ürdün halkının yanındayım." dedi.

Bu arada, 13 Ekim'de akciğer ameliyatı geçiren, bunun sonucunda akciğer kanseri tanısı konulan ve daha sonra 21 Ekim'de ek tedaviye ihtiyaç duymayacağı açıklanan Papa'nın immünoterapi göreceğine dair çıkan haberler Vatikan tarafından yalanlandı. Vatikan kaynakları söz konusu iddianın doğru olmadığını aktardı.