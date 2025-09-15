Papa, BM'nin Çok Taraflılık Kapasitesini Kaybettiğini Belirtti - Son Dakika
Papa, BM'nin Çok Taraflılık Kapasitesini Kaybettiğini Belirtti

15.09.2025 00:01
Papa 14. Leo, BM'nin çok taraflılık yeteneğinin azaldığını ve diyalogun önemini vurguladı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Birleşmiş Milletler'in (BM) çok taraflılık kapasitesini kaybettiği yönünde genel bir kabul olduğunu söyledi.

Peru'nun El Comercio gazetesi ve ABD merkezli Katolik yayın kuruluşu Crux'a röportaj veren Papa, köprüler kurmanın yolunun diyalog olduğunu belirterek, "(Papa seçilmesinden bu yana) İlk iki ayda başarabildiğim şeylerden biri, dünya liderlerinin ziyaretleriyle en azından bir tür diyalog kurmak oldu. Teoride BM, bu konuların pek çoğunun tartışıldığı yer olmalıydı. Ne yazık ki, şu anda BM'nin en azından çok taraflılık kapasitesini kaybettiği yönünde genel bir kabul var." ifadelerini kullandı.

Kutuplaşmanın bugünün sloganlarından biri haline geldiği bir çağda yaşadıklarını kaydeden Papa, "Ama bu kimseye yardımcı olmuyor ya da yardımcı oluyorsa, çok azına yardımcı oluyor, o sırada herkes acı çekiyor." dedi.

Papa 14. Leo, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin ise "Bir şekilde insanların uyanması ve şunu söylemesi gerekiyor: Bunu yapmanın başka bir yolu var, bu çatışmayı bitirelim. Çatışan tarafların artık 'yeter, görüş ayrılıklarımızı çözmek için başka bir yol bulalım' demeleri için çeşitli aktörlerin yeterince baskı uygulaması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Papa, Katolik Kilisesi bünyesinde Rahipler Meclisi (Sinod) gibi oluşumların Kilise yönetimini bir tür demokratik yönetime döndürme maksatlı olmadığını belirtirken, "Çünkü bugün dünyadaki birçok ülkeye baktığımızda demokrasi her şey için mükemmel bir çözüm değil." yorumunu yaptı.

