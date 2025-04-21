Papa Franciscus'a Taziye Mesajı

Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümüyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Ahmet et-Tayyib, yaptığı yazılı açıklamada, Papa Franciscus'un özellikle Gazze'ye yönelik saldırı ve İslamofobi'ye karşı, "adalet ve insanlık gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

"Papa Franciscus, insanlığa hizmet eden, savunmasızların haklarını savunan, farklı dinler ve kültürler arasındaki diyaloğu destekleyen bir ömür yolculuğunun ardından bugün vefat etti." ifadelerinin kullanıldığı mesajda, Papa Franciscus'un "insanlığa hizmet etmek için hiçbir çabadan kaçınmadığı" ve El-Ezher ile İslam dünyasıyla ilişkileri güçlendirmek konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Papa Franciscus, 2016 yılının mayıs ayında Mısır'ın El-Ezher Şeyhi Ahmet Et-Tayyib ile Vatikan'da bir araya gelmişti. Bu görüşme, Vatikan ile Ezher arasında buzları eriten görüşme olarak kayıtlara geçerken, iki isim Nisan 2017'de de Mısır'da da bir araya gelmişti.

Tayyib ve Papa Franciscus, El-Ezher ve Vatikan arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasıyla, 2019 senesinde İnsan Kardeşliği Belgesi'ne ortak imza atmıştı.