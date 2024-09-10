Papa Franciscus'un Doğu Timor Ziyareti - Son Dakika
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Papa Franciscus'un Doğu Timor Ziyareti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Doğu Timor'daki ziyareti çerçevesinde düzenlenen ayine yaklaşık 600 bin kişinin katıldığı bildirildi. Papa Franciscus, Güneydoğu Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Doğu Timor'daki bir parkta tören düzenledi.

10.09.2024 17:49
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Doğu Timor'daki ziyareti çerçevesinde düzenlenen ayine yaklaşık 600 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Katolik Kilisesinin 266'ncı Papası olarak 2013'ten beri görevde olan Papa Franciscus, Güneydoğu Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Doğu Timor'daki bir parkta tören düzenledi.

Papa'yı görmek için sabahın erken saatlerinde parka gelerek sıraya giren kalabalık, yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'yı 1,3 milyon nüfuslu Doğu Timor'un neredeyse yarısının parka akın ettiğini söyledi.

Bruni, ayini izlemek için gelenlerin sayısının 600 bin kişi olduğunu iddia etti.

Böylece, Doğu Timor'un, herhangi bir ülkede Papalık tarafından şimdiye kadar düzenlenen etkinlikte nüfusa oranla en büyük katılım gösteren ülke olduğu ileri sürüldü.

Yetkililer, Papa'nın ziyareti öncesinde 300 bin kişinin katılım için kayıt yaptırdığını açıklamıştı.

Doğu Timor Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta ziyaretçi sayısının 700 bine ulaşacağını tahmin ederken, Vatikan ise törene 750 bin kişinin katılmasını umduklarını bildirmişti.

Güneydoğu Asya turu

Papa Franciscus, 45'inci dış gezisi çerçevesinde 12 günle en uzun süreli dış seyahatine 2 Eylül'de çıkmıştı.

Papa'nın Güneydoğu Asya turunun Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsadığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus'un Doğu Timor Ziyareti - Son Dakika

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