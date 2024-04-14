Papa Franciscus Orta Doğu'daki Gelişmeleri Endişeyle İzliyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu'daki gelişmeleri endişeyle, acıyla ve dua ederek izlediğini söyledi.
Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Orta Doğu'da dün akşam İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına değinen Papa, "İran'ın müdahalesi nedeniyle İsrail'de durumun kötüleştiğine dair son birkaç saatte gelen haberleri dua ederek endişeyle hatta acıyla takip ediyorum. Orta Doğu'yu silahlı çatışmaya sürükleme riski olan bu şiddet sarmalını körükleyecek her türlü eylemin durdurulması için yürekten çağrıda bulunuyorum." dedi.
Papa Franciscus, "Hiç kimse diğerinin varlığını tehdit etmemeli, herkes barıştan yana tutum almalı. İsrailliler ve Filistinlilerin, iki devlet olarak yan yana güven içinde yaşamalarına yardım edilmeli." diye konuştu.
Gazze için ateşkes çağrısını yineleyen Papa, "Gazze'de bir an önce ateşkes olmalı ve müzakere yolu izlenmeli. İnsani felakete sürüklenen halka yardım edilmeli, kaçırılan rehineler hemen serbest bırakılmalı. Ne kadar acı var. Artık savaşa yeter, saldırılara yeter, şiddete yeter diyorum. Diyaloga ve barışa evet." ifadelerini kullandı.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köpek dövüştüren 34 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslara 214 bin 302 lira para cezası kesildi.
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, trafik polisinin 'dur' ihtarına uymadığı ileri sürülen motosiklettekilere ve peşindeki polis aracına otomobilin çarptığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki şahıs hayatını kaybetti. Hafif yaralanan otomobil sürücülerinden bir kadın ise gözaltına alındı.
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