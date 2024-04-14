Papa Franciscus Orta Doğu'daki Gelişmeleri Endişeyle İzliyor

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu'daki gelişmeleri endişeyle, acıyla ve dua ederek izlediğini söyledi.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da dün akşam İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına değinen Papa, "İran'ın müdahalesi nedeniyle İsrail'de durumun kötüleştiğine dair son birkaç saatte gelen haberleri dua ederek endişeyle hatta acıyla takip ediyorum. Orta Doğu'yu silahlı çatışmaya sürükleme riski olan bu şiddet sarmalını körükleyecek her türlü eylemin durdurulması için yürekten çağrıda bulunuyorum." dedi.

Papa Franciscus, "Hiç kimse diğerinin varlığını tehdit etmemeli, herkes barıştan yana tutum almalı. İsrailliler ve Filistinlilerin, iki devlet olarak yan yana güven içinde yaşamalarına yardım edilmeli." diye konuştu.

Gazze için ateşkes çağrısını yineleyen Papa, "Gazze'de bir an önce ateşkes olmalı ve müzakere yolu izlenmeli. İnsani felakete sürüklenen halka yardım edilmeli, kaçırılan rehineler hemen serbest bırakılmalı. Ne kadar acı var. Artık savaşa yeter, saldırılara yeter, şiddete yeter diyorum. Diyaloga ve barışa evet." ifadelerini kullandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.