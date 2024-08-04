Papa Franciscus Orta Doğu'daki Gerginliği Endişeyle Takip Ediyor

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu'daki gerginliği endişeyle takip ettiğini belirterek bölgedeki "kanlı ve şiddetli çatışmaların daha da yayılmamasını umduğunu" bildirdi.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda her pazar icra edilen Angelus duasından sonra konuştu.

Papa, hedef gözetilerek yapılan saldırıların asla çözüm olamayacağını ifade ederek, aksine bunların daha fazla nefret ve intikam üreteceğini dile getirdi.

Gazze'de ve çatışmaların yaşandığı tüm bölgelerde ateşkes sağlanması çağrısında bulunan Papa, Orta Doğu'daki gerginliği endişeyle takip ettiğini belirterek bölgedeki "kanlı ve şiddetli çatışmaların daha da yayılmamasını umduğunu" söyledi.