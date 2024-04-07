Papa Franciscus, Orta Doğu ve Ukrayna'da barış için liderlere çağrıda bulundu

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, liderlere, Orta Doğu ve Ukrayna'da barışa giden yolu müzakere etmeleri çağrısında bulundu.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, buradaki konuşmasında, inananları barış için dua etmeye davet etti.

Papa Franciscus, "Özellikle zulme uğrayan Ukrayna'da, Filistin ve İsrail'de adil ve kalıcı barışa yönelik dualarımız boşa çıkmasın." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, Tanrı'dan gerilimi düşürmek ve müzakereleri mümkün kılmak için çalışanları teşvik etmesi temennisini dile getirerek, "Rabbim, liderlere bir süreliğine durup müzakere yapma, müzakere etme yeteneği versin." diye konuştu.

Bu arada, Papa Franciscus, 3 Nisan'daki genel kabul oturumunda da Gazze için acil ateşkes çağrısını yinelemişti.