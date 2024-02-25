Papa Franciscus, Rusya-Ukrayna Savaşı için diplomatik çözüm çağrısı yaptı - Son Dakika
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Papa Franciscus, Rusya-Ukrayna Savaşı için diplomatik çözüm çağrısı yaptı

Papa Franciscus, Rusya-Ukrayna Savaşı için diplomatik çözüm çağrısı yaptı

Papa Franciscus, üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik kalıcı ve adil barış arayışında diplomatik çözüm yolunun izlenmesi çağrısında bulundu. Papa, Ukrayna savaşının başlamasının 2. yıl dönümünde, savaşın uzadığını ve sonunun görünmediğini belirterek, adil ve kalıcı bir barış için dua etti. Ayrıca Orta Doğu'daki masum çocuklara da dikkat çekti.

25.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, üçüncü yılına giren Rusya- Ukrayna Savaşı'na yönelik kalıcı ve adil barış arayışında diplomatik çözüm yolunun izlenmesi çağrısında bulundu.

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra etti.

Papa Franciscus, dün Ukrayna savaşının başlamasının 2. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, yaralandığı, yıkımın yaşandığı bu dönemin korkunç şekilde uzadığını ve sonunun görünmediğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri, "Bu, sadece Avrupa'nın o bölgesini yok etmekle kalmayan aynı zamanda küresel çapta korku ve nefret dalgasına yol açan bir savaş. Eziyet çeken Ukrayna halkına en derin sevgi dileklerimi yinelerken, herkes için özellikle de masum kurbanlar için dua ediyorum. Adil ve kalıcı bir barış arayışında, diplomatik çözüm koşullarını yaratmamıza imkan tanıyacak bir parça insanlık bulmak için yalvarıyorum." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'ya da değinen Papa Franciscus, yaralı ve acı çeken masum çocukları düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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