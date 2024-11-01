Papa Franciscus'tan Gazze ve Ukrayna için dua

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de son günlerde katledilen 153 kadın ve çocuğu düşündüğünü belirtti.

Hristiyanlıkta her yıl 1 Kasım'da kutlanan "Azizler Günü" duasını Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştiren Papa, buradaki konuşmasında, dünya gündemindeki meselelere dair mesajlar verdi.

Papa Franciscus, "Acı çeken Ukrayna için, Filistin, İsrail, Lübnan, Myanmar ve Sudan için, savaş mağduru tüm halklar için dua edelim. Savaş her zaman bir yenilgidir, her zaman. Bu rezildir, çünkü yalanın, sahtekarlığın zaferidir." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 10 eve düzenlediği ve 150'den fazla kişinin öldüğü hava saldırısına da değinen Papa, "Gazze'de son günlerde katledilen 153 kadın ve çocuğu düşünüyorum." diye konuştu.

Papa'dan sel felaketinden etkilenen İspanya'ya dayanışma mesajı

Papa Franciscus, İspanya'da 150'den fazla kişinin ölümüne yol açan sel felaketinden etkilenenlerle dayanışmasını dile getirerek, Valensiyalılar için dua ettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Papa, acı çekenlere ve yardım edenlere destek olunması çağrısı yaptı.