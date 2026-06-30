Papa'nın Tepkisi: Gelenekçi Topluluğa Piskopos Ataması İzni Yok - Son Dakika
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Papa'nın Tepkisi: Gelenekçi Topluluğa Piskopos Ataması İzni Yok

30.06.2026 18:39
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İsviçre'deki gelenekçi topluluk, Papa'nın izni olmadan piskopos ataması yapıyor, kriz derinleşiyor.

Katolikler arasında geleneksel kanatta yer alan İsviçre'deki "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun (SSPX) kendi piskoposlarını atama hamlesi, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin başı Papa 14. Leo'nun tepkisini çekti.

İsviçre'nin Vallese Kantonu'ndaki Econe'de bulunan, gelenekçi ve ayrılıkçı çizgisiyle bilinen "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun mayıs ayında, Katolik Kilisesi'nin başı konumundaki Papa 14. Leo'nun onayı olmadan 1 Temmuz'da 4 yeni piskopos atayacağını duyurması ve çağrılara rağmen bugüne kadar geri adım atmamasının yankıları sürüyor.

Papa 14. Leo'nun, kendi onayı olmadan yarın piskopos ataması yapmaya hazırlanan topluluğun lideri Davide Pagliarini'ye dün son bir çağrı yapmak üzere mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Papa hem "yalvardı" hem de "uyardı"

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'te yer alan habere göre, Papa mektubunda, söz konusu topluluğa kendisinin onayı olmadan 4 yeni piskoposun atama işlemine devam etmemeleri konusunda ısrar etti.

Papa 14. Leo mektubunda, topluluğun geleneğe sadakat arzusunu takdir ettiğini belirterek, "Size yalvarıyorum ve tüm kalbimle rica ediyorum. Lütfen (bu karardan) geri dönün." ifadelerini kullandı.

Papa, topluluktan bu konuyu dikkatlice tekrar değerlendirmelerini isterken, atılmak istenen bu adımı, "bölücü bir eylem" olarak niteledi.

Papa mektubunda, bu atamaların gerçekleşmesi halinde bunların "geçerli olmayacağını" da vurguladı.

Bu arada, Kilise kanunlarına göre, gerçekleşmesi halinde bu atamaların Katolik Kilisesi'nin birliğine yönelik "bölücü" bir adım olarak değerlendirilmesi ve dolayısıyla; ataması yapılacak 4 piskopos ile atamayı yapan piskoposun "aforoz" edilmesi bekleniyor.

Vatikan ve Papa'dan gelen uyarılara rağmen topluluğun, yarın Econe'de İsviçreli Pascal Schreiber, ABD'li Michael Goldade, Fransız Michel Poinsinet de Sivry ile Marc Hanappier'in piskopos olarak atamasının yapılacağı töreni gerçekleştireceği belirtiliyor.

Topluluğun kurucusu Lefebvre de 1988'de aforoz edilmişti

Katolik Kilisesi içindeki gelenekçi çizgideki "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun temelleri 1970'li yıllara dayanıyor.

Topluluk, Katolik Kilisesi'nin içinde Latince yerine yerel dillerle ayinlerin yapılması gibi bazı reformları hayata geçiren ve aynı zamanda Kilise'nin dışa açılmasını sağlayan 1962 ile 1965 arasındaki "2. Vatikan Konsili"nin kararlarına karşı çıkmak maksadıyla kuruldu.

Topluluğun kurucusu Fransız Başpiskopos Marcel Lefebvre 1988 yılında da Papa'nın onayı olmadan 4 piskopos ataması yaptığı için, söz konusu piskoposlarla beraber Vatikan tarafından aforoz edilmişti.

Vatikan 2009 yılında Papa 16. Benediktus döneminde, kurucusundan ötürü "Lefebvristler" olarak da anılan topluluk ile yakınlaşma adımları çerçevesinde; 4 piskopos hakkındaki aforoz kararını kaldırmıştı.

1988'deki aforoza rağmen söz konusu gelenekçi topluluğun, bugün bünyesinde 733 rahip, 264 öğrenci ve yaklaşık 250 rahibe bulunduğu ifade ediliyor.

İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda, Vatikan ve gelenekçi grup arasındaki bu krizin, 8 Mayıs 2025'te papalığa seçilen Papa 14. Leo, kendi papalık dönemindeki ilk "ciddi iç krizi" olduğu ve Katolik Kilisesi içinde "bölünme" olasılığını da ortaya çıkmasına yol açtığı belirtildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, İsviçre, Güncel, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa'nın Tepkisi: Gelenekçi Topluluğa Piskopos Ataması İzni Yok - Son Dakika

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