Papa: Uçaklar Barış Aracı Olmalı

23.03.2026 17:28
Papa 14. Leo, hava bombardımanlarının yasaklanması gerektiğini vurguladı ve barış çağrısı yaptı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, uçakların savaş değil, barış aracı olması gerektiğini belirterek, hava bombardımanlarının sonsuza dek yasaklanmış olması gerektiğini söyledi.

Papa, İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA personelini Vatikan'da kabulünde bir konuşma yaptı.

Papa 14 Leo, uçakların savaş alanlarında sıklıkla yıkım ve korku salmak amacıyla kullanıldığını belirterek, "Uçaklar her zaman barış taşıyıcısı olmalı, savaş değil. Hiç kimse gökyüzünden ölüm ve yıkım tehditlerinin gelebileceğinden korkmamalı." dedi.

Geçmişte yaşanan büyük dünya savaşları ile ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara isim vermeden atıf yapan Papa 14. Leo, "20. yüzyılın trajik deneyimlerinden sonra, hava bombardımanlarının sonsuza dek yasaklanmış olması gerekirdi. Oysa bildiğimiz gibi halen devam ediyorlar ve aslında olumlu olan teknolojik gelişmeler, savaşın hizmetine sunuluyor. Bu ilerleme değil, gerilemedir." diye konuştu.

Papa, dünkü pazar duası sırasında da savaşların yol açtığı ölüm ve acının tüm insanlık için "skandal" olduğunu belirtmiş ve düşmanlıkların sona erdirilip, diyalog yapılması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
Erol Köse hayatını kaybetti
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Gözler İran'daydı Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Advertisement
