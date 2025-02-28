Papagenolar Çocuk Operası Yeni Sezon Hazırlığında - Son Dakika
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Papagenolar Çocuk Operası Yeni Sezon Hazırlığında

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Sihirli Flüt'ten ilham alan opera, çocuklara müzik ve doğa sevgisini eğlenceli bir şekilde aktarıyor.

28.02.2025 16:30
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Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Klasik müzik sanatçısı Amadeus Mozart'ın ölümsüz eseri Sihirli Flüt'ten ilham alınarak sahneye taşınan Papagenolar Çocuk Operası, çocuklara müzik, doğa ve insan sevgisini anlatıyor. Geçtiğimiz sezonlarda gişe rekorları kıran ve binlerce minik izleyiciyi ağırlayan Papagenolar, bu yıl genişleyen kadrosu ve yenilenen sahne tasarımıyla minik sanatseverleri bekliyor.

Papagenolar Çocuk Operası, yeni sezonda genişleyen kadrosu ve yenilenen enerjisiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Genç neslin şeflerinden Ramis Sulu müzik direktörlüğünü üstlenirken, rejisörlük koltuğunda Caner Akın yer alıyor. Yapımcılığını Duende Global'in üstlendiği çocuk operasına, İstanbul Gençlik Orkestrası eşlik edecek. Ayrıca, Tan Sağtürk Akademi Genç Bale Topluluğu dansçıları ve bu yıl ilk kez katılacak olan Papagenolar Çocuk Korosu da sahnede yer alacak.

Sihirli ormanda iyilik ve sevgi yolculuğu

Opera, Mozart'ın Sihirli Flüt'ünden en renkli karakterlerden biri olan Papageno etrafında şekilleniyor. Papageno'nun ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam gibi büyülü figürlerle zenginleşen hikaye, doğa ve insan sevgisinin nasıl muazzam bir uyum içinde güzellikler yaratabileceğini anlatıyor. Sihirli Orman'da geçecek bu öyküde, en olumsuz görünen karakterlerin bile içinde bir iyilik kırıntısı taşıdığı ve sevgiyle bu iyiliğin ortaya çıkacağına dair büyülü bir mesaj veriliyor. Müziğin, dansın ve tiyatronun iç içe geçtiği bu atmosfer, her yaştan izleyiciyi derinden etkileyecek.

Erken yaşta klasik müzikle tanışmanın faydaları

Uzmanlar, çocukların müzik ve sahne sanatlarıyla erken yaşta tanışmasının, onların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtiyor. Çocuk operası gibi disiplinler arası performanslar, minik izleyicilerin sanat ve estetik algılarını zenginleştirirken, özgüven, yaratıcılık ve empati gibi önemli becerilerini de pekiştiriyor. Papagenolar, interaktif ve eğlenceli atmosferiyle, çocuklara Mozart'ın büyülü müziğiyle eğlenerek öğrenme fırsatı sunuyor ve opera sanatına olan ilgilerini erken yaşta keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Opera dünyasına renkli bir giriş

Papagenolar Çocuk Operası, minik sanatseverleri ve ailelerini operanın en eğlenceli halini deneyimlemeye davet ediyor. Klasik müzikle interaktif ve öğretici bir sahne performansı izlemek, çocukların sanata olan ilgisini artırırken, kendilerini ve duygularını daha iyi ifade etmelerini de sağlıyor.

Papagenolar Çocuk Operası 23 Mart23 Nisan tarihleri arasında, her gün saat 12.00'de 3 yaş ve üzeri minik sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

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