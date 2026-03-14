Papaz Aleksandır Çıkırık, 3. Yılında Anıldı - Son Dakika
Papaz Aleksandır Çıkırık, 3. Yılında Anıldı

14.03.2026 15:36
Edirne'deki Sveti Georgi Kilisesi'nde, vefatının 3. yılında papaz Aleksandır Çıkırık anıldı.

EDİRNE'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi Papazı Aleksandır Çıkırık (62), ölümünün 3'üncü yılında, kilisede ayinle anıldı.

Barutluk Mahallesi'ndeki tarihi Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nin papazı Aleksandır Çıkırık, 17 Mart 2023'te evinde fenalaştı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Çıkırık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çıkırık, ölümünün ardından, vasiyeti üzerine kilise bahçesinde toprağa verildi. Çıkırık, vefatının 3'üncü yılında 21 yıl görev yaptığı kilisede anıldı. Türkiye ve Bulgaristan'dan çok sayıda kişinin katıldığı ayini İstanbul'dan gelen Papaz Arhimit Haripadi yönetti.

Ortodoks inanışlara göre gerçekleştiren ayine; Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Bulgaristan Kiliseleri Ekzarhlığı Başkanı Dimitri Yotef, Bulgaristan Trakya Dernekleri Başkanı Krasimir Premyanov ve Haskovo Sapunov Dernek Başkanı Kiril Sadzzhev ile çok sayıda kişi katıldı.

'HER ZAMAN İNSANLIK İÇİN ÇALIŞTI'

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Aleksandır Çıkırık'ın sadece din görevlisi değil, evrensel değer olduğunu söyledi. Kafedzhiyska, "Bugün burada bulunan herkese çok teşekkür ederim. Bugün hep birlikte kendisini bir kez daha anıyoruz. Vefatının üçüncü yılı ve bu vesileyle onu saygıyla anmak için bir aradayız. Kendisi gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir insandı. Sadece Edirne için değil, Hristiyanlar için, Bulgarlar için ve aslında herkes için büyük bir değerdi. Çok kıymetli bir hazinemizi kaybettiğimiz için bir kez daha büyük bir üzüntü duyuyoruz. Değerli papazımız uzun yıllar boyunca burada hizmet etti. Yürüttüğü görevlerde ve yaptığı çalışmalarda hiçbir zaman kendi sağlığını düşünmedi. Her zaman insanlık için çalıştı. İnsanların bir arada, birlikte ve barış içinde yaşaması için çaba gösterdi. Her kültürel etkinlikte, her davette bizleri temsil etti ve insanlık adına önemli çalışmalar yaptı. Onun başlatmış olduğu bu değerli davayı bizler de sürdürmeye çalışıyoruz. Aynı yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Kendisini saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz. Bugün burada da onun eksikliğini fazlasıyla hissediyoruz. Tanrı ruhunu şad etsin" dedi.

'BIRAKTIĞI MİRASIN ETKİSİ BENİ ÇOK DUYGULANDIRIYOR'

Babasının ölümünün ardından Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi papazı olan Georgi Aleksandrov Çıkırık, babasının manevi mirasının her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, "Gerçekten zamanın ne kadar hızlı geçtiğini insan fark edemiyor ama vefatından sonra yaptığı şeylerin değerini daha iyi anladım. Hatta kendisi aramızda olmasa bile bıraktığı mirasın ve etkisinin devam ettiğine birkaç kez şahit oldum. Bu da beni çok duygulandırıyor. Aramızda olmadığı süre boyunca bile sanki mucizeler devam ediyor. Bu yüzden bugün burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu yıl yine bir araya geldik. İnşallah en kısa zamanda tekrar buraya gelmek istiyorum. Herkesin önünde söz veriyorum. Yeter ki sağlık ve huzur olsun. Çünkü biliyorsunuz zor günlerden geçiyoruz" diye konuştu.

'ONU KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ HALA YAŞIYORUZ'

Bulgaristan Kiliseleri Ekzarhlığı Başkanı Dimitri Yotef de üzüntüsünü dile getirerek, "Papaz Aleksandır'ı vefatının üçüncü yılında saygıyla anıyoruz. Kendisi cemaatimiz için çok değerli bir insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Yolu ışıklar içinde olsun, yattığı yer aydınlık olsun diyorum" ifadelerini kullandı. Ayinin ardından Aleksandır Çıkırık'ın kilise bahçesindeki mezarına çiçekler bırakıldı ve dua edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Papaz Aleksandır Çıkırık, 3. Yılında Anıldı - Son Dakika

