Papazı Çarmıha Geren Seri Katil: 'Emrim İsrail'i Kurtarmak' - Son Dakika
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Papazı Çarmıha Geren Seri Katil: 'Emrim İsrail'i Kurtarmak'

28.06.2025 16:15
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Adam Christopher Sheafe, yaşlı papazı çarmıha gererek öldürdüğünü ve 14 Hristiyanı hedef aldığını açıkladı.

ABD'de 76 yaşındaki papaz William Schonemann'ı "çarmıha gererek" öldüren 51 yaşındaki Adam Christopher Sheafe, polis tarafından yakalanması sonrası verdiği röportajda, cinayetin, planladığı cinayetler serisinin bir parçası olduğunu belirterek "(Cinayetler) İsrail'i kötülükten kurtarmak için bir emirdir." dedi.

Polis tarafından Arizona'daki evinde yaşlı papazı çarmıha germekle suçlanan Sheafe, Coconino Bölgesi Şerif Ofisi'nde True Crime Arizona muhabirine, kendisine yöneltilen suçları itiraf etti ve yakalanmadan önce öldürmeyi planladığı ülke çapındaki diğer hedeflerinin listesini açıkladı.

Sakin bir ses tonu ve duruşla, ABD genelinde 10 eyalette 14 Hristiyan papaz ve rahibi çarmıha germe yöntemini kullanarak öldürmeyi planladığını söyleyen Sheafe, "(Cinayetler) İsrail'i kötülükten kurtarmak için bir emirdir." diye konuştu.

Seri cinayet planının detaylarını anlatan Sheafe, 28 Nisan'da cansız bedenine ulaşılan papaz William Schonemann'ın ellerini duvara çivilediğini söyledi.

Sheafe, polis tarafından yakalandığında Sedona'da iki rahibi öldürmek üzere yola çıktığını anlatarak "Yapmak istediğim şey, 13 papazı (daha) idam edip çarmıha germek ve her birinin sağ kulağına İsrail kabilelerinden birini koymaktı." dedi.

Seri cinayet planını "İlk Emir Operasyonu" olarak tanımlayan Sheafe, "Hristiyan, Katolik, Mormon. İsa'nın Tanrı olduğunu vaaz eden herkes, aslında Üçlü Birlik, insan tarafından, Paul tarafından yaratılmış bir kavram. O Tanrı değildir. Tanrı, yalnızca Baba, Tanrı'dır." dedi.

Sheafe, seri cinayetleri 9 yıl önce planladığını belirterek, pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda "Pişmanlık duymamakla kalmayıp başladığım işi bitirmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Kendisine bir Hristiyan tarafından mağdur edilip edilmediği sorulduğunda "Hayır" yanıtını veren Sheafe, ailesinin Hristiyan olduğunu ve iyi bir çocukluk geçirdiğini aktararak "Hristiyanlardan nefret etmiyorum. Ben onları yoldan çıkaran papazların peşindeyim." ifadelerini kullandı.

"Sürüyü yoldan çıkaran papazlar veya çobanlar dışında kimseyi infaz etmeyi düşünmüyordum"

Sheafe, cinayet planlarının yalnızca Arizona ile sınırlı olmadığını, ülke genelinde birçok şehri kapsadığını söyledi.

Arizona eyaletinde doğduğunu kaydeden Sheafe, planladığı eylemlerin de bu eyalette başlayıp yine burada son bulacağını anlattı.

Sheafe, "Nerede başlarsa orada biter, tıpkı Aden Bahçesi gibi." dedi.

İlk saldırı girişimini, öldürmeyi planladığı papazın garajına iki kişinin beklenmedik bir şekilde girmesiyle yarıda bıraktığını itiraf eden Sheafe, "Sürüyü yoldan çıkaran papazlar veya çobanlar dışında kimseyi infaz etmeyi düşünmüyordum." ifadesini kullandı.

Cinayetin detayları

Sheafe, Schonemann'ı öldürdükten sonra cesedine sembolik dini objeler yerleştirdiğini anlattı.

Schonemann'ın kafasına taktığı dikenli tacı yapmak için kullandığı dikenleri çölden topladığı detayını paylaşan Sheafe, üzerine İbranice büyük harflerle "Benyamin Kabilesi" yazdığı deri kayış yerleştirdiğini ifade etti.

Aynı deri kayışın diğer tarafında ise "Tek Tanrı Yehova'dır." ifadesinin İbranice yazılı olduğunu belirten Sheafe, bu parçayı paslı bir tel yardımıyla Schonemann'ın sağ kulağından geçirdiğini belirtti.

Schonemann'ı öldürdükten sonra Arizona'nın Sedona kentine gittiğinden bahseden Sheafe, burada iki din adamını daha öldürmeyi planladığını itiraf etti.

Yaptıklarından dolayı pişmanlık duymuyor

Yaptıklarından pişman olmadığını ve "eylemlerinden ötürü asla özür dilemeyeceğini" söyleyen Sheafe, akli dengesinin de yerinde olduğunu söyledi.

Uyuşturucu madde kullandığını ancak bunun, kendisini ve davranışlarını etkilemediğini düşündüğünü ifade eden Sheafe, idam edilmeyi de kabul ettiğini dile getirdi.

Sheafe, "İdam edilmek istiyorum çünkü Tanrı'nın oğlunu öldüremeyeceğinizi hepinize göstermek istiyorum." dedi.

Tanrı'nın kendisini affedip affetmeyeceği sorulduğunda ise Sheafe, "Kesinlikle affedecek. O bağışlayıcı ve sevgi dolu bir Tanrı." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, İsrail, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papazı Çarmıha Geren Seri Katil: 'Emrim İsrail'i Kurtarmak' - Son Dakika

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