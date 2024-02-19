SİDNEY, 19 Şubat (Xinhua) -- Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde patlak veren büyük bir kabile çatışmasında en az 64 kişi hayatını kaybetti.
Yerel Post-Courier gazetesinin Pazartesi günkü haberine göre, Enga eyaletinin Wapenamanda bölgesindeki polis gücü, Pazar sabahı erken saatlerde çatışmaların başlamasından bu yana yol kenarlarında, otlaklarda ve tepelerde 64 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını doğruladı.
Habere göre güvenlik personeli çalılıklarda halen cesetler bulunduğunu belirtti.
Avustralya Yayın Kurumu (ABC), kabile çatışmalarında en az 53 kişinin öldüğünü ve çalılıklarda daha fazla kişinin ölmüş olabileceğini bildirmişti.
Papua Yeni Gine Kraliyet Polis Teşkilatı Başkomiser Vekili George Kakas, "Bu, Enga'da, belki de Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinin tamamında gördüğüm en büyük katliam" dedi.
ABC'ye göre 2023 yılında aynı kabilelerin karıştığı çatışmalarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Artan kabile çatışmalarıyla karşı karşıya kalan Enga eyaleti 2023 yılında birkaç ay boyunca tecrit altına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Papua Yeni Gine'de Büyük Kabile Çatışması: En Az 64 Ölü - Son Dakika
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