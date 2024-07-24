Para Üstü Tartışmasında Veteriner Hekim Darbedildi, Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Para Üstü Tartışmasında Veteriner Hekim Darbedildi, Şüpheliler Tutuklandı

Para Üstü Tartışmasında Veteriner Hekim Darbedildi, Şüpheliler Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir veteriner kliniğinde para üstü tartışması yaşandı. Müşteri ile veteriner hekim arasında çıkan tartışma sonucunda Can Sönmez, Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez tarafından darbedilen veteriner hekim Ali Özen, şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak karara itiraz edilmesi üzerine şüpheliler tekrar gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.07.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, para üstü tartışmasında Veteriner Hekim Ali Özen'i darbedip serbest bırakılan Can Sönmez, Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez, dün gece yeniden gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Temmuz öğle saatlerinde ilçeye bağlı Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Kliniğe gelerek mama alan müşteri Can Sönmez, kasada bozuk para olmadığı için ücretin 45 TL'lik kısmını İBAN üzerinden ödemek istedi. Veteriner Hekim Ali Özen'in fiş kesebilmek için dekont görmek istemesi üzerine müşteri ile arasında tartışma çıktı. Dükkandan bağırarak ayrılan Can Sönmez, yaklaşık 1 saat sonra yanında Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez ile birlikte geri döndü. Şüpheliler, Özen'e dükkanın dışına çıkması için bağırdı. Özen çıkmayınca şüpheliler, ona saldırıp darbederken, o anlar da kameraya yansıdı.

Polis tarafından 22 Temmuz'da gözaltına alınan Can Sönmez, Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edilmesi üzerine dün akşam saatlerinde tekrar gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Ahmet Sönmez, Ali Özen, Çayırova, Kocaeli, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Para Üstü Tartışmasında Veteriner Hekim Darbedildi, Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:30:29. #1.13#
SON DAKİKA: Para Üstü Tartışmasında Veteriner Hekim Darbedildi, Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement