Çorum'da paraşütçüyü kurtarmak isterken boğulan gencin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Çorum'da paraşütçüyü kurtarmak isterken boğulan gencin görüntüleri ortaya çıktı

Çorum\'da paraşütçüyü kurtarmak isterken boğulan gencin görüntüleri ortaya çıktı

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen paraşüt etkinliğinde paraşütçüyü kurtarmak isterken suda boğulan genç Emirkan Şimşek'in cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek'in cenazesi Osmancık'ta defnedildi.

21.05.2024 14:39
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Çorum'un Osmancık ilçesinde baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken suda boğulan gencin, olay esnasında cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı'na düşen paraşütçüyü kurtarmak için girdiği Boyabat Barajı gölünde boğularak hayatını kaybeden Emirkan Şimşek'in (22) cenazesi dün Osmancık Beylerçelebi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şimşek'in Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümünden mezun olduğu belirtildi.

Gencin, olay esnasında cep telefonuyla çekilen görüntülerinde, gölün yüzeyindeki paraşütçüye doğru yüzmeye çalışması yer aldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde düzenlenen paraşüt etkinliğinde bir paraşütçü, iniş yapmak isterken Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı gölüne düşmüştü. Gösteriyi izleyen Emirkan Şimşek paraşütçüyü kurtarmak için girdiği suda gözden kaybolmuştu. Şimşek'in cenazesi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerince sudan çıkarılmıştı. Paraşütçü kendi imkanları ile kurtulmuştu.

Kaynak: AA

Osmancık, Çorum, Havacılık, Kaza, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da paraşütçüyü kurtarmak isterken boğulan gencin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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